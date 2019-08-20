 عاصم مرعي يقود ساكرز للفوز على سونيكبوم بالدوري الكوري لكرة السلة - بوابة الشروق
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عاصم مرعي يقود ساكرز للفوز على سونيكبوم بالدوري الكوري لكرة السلة

علي البحيري
نشر في: السبت 22 يناير 2022 - 9:49 م | آخر تحديث: السبت 22 يناير 2022 - 9:50 م

قاد عاصم مرعي لاعب المنتخب الوطني لكرة السلة تشانجوون إل جي ساكرز للفوز على بوسان كي تي سونيكبوم بنتيجة 85/70، في الجولة ال 34 من الدوري الكوري الجنوبي.

وشارك النجم المصري برفقة فريقه في 33 دقيقة من المباراة وأحرز 28 نقطة، منهم 4 رميات حرة من 7 رميات، وتوج كهدافًا للمباراة.

بهذا الفوز قفز تشانجوون ساكرز للمركز السادس، بعدما خاض 34 مباراة حتى الآن في الدوري الكوري الجنوبي، حقق خلالهم الفوز في 16 مباراة وخسر في 18.

وانتقل عاصم مرعي إلى تشانجوون إل جي الكوري الجنوبي في بداية الموسم الحالي، قادمًا من صفوف جلطة سراي التركي.

وكان مرعي قد بدأ مسيرته مع كرة السلة في نادي الزمالك عام 2010، قبل أن يخوض رحلة طويلة مع الاحتراف الخارجي.

 


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