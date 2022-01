موسيماني يشيد بشباب الأهلي بعد 3 تعادلات في كأس الرابطة

أشاد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بشباب الفريق الأحمر الذين شاركوا في بطولة كأس الرابطة.

وكتب موسيماني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: «عندما لا يتوفر 18 لاعبًا كبيرًا للعب كأس الرابطة، انتهى بنا الأمر باستخدام الفريق الاحتياطي عديم الخبرة بالكامل».

وأضاف: «يا لها من مفاجأة أن هذا الفريق لم يخسر بعد في 3 مباريات ضد فرق الدوري الممتاز، الثناء الكامل والائتمان للشباب الشجعان».

وقرر بيستو موسيماني إشراك اللاعبين الشباب في مباريات كأس الرابطة من أجل الإعتماد عليهم خلال البطولات القارية والمحلية بعد استئناف مباريات الدوري الممتاز.

وشهدت مباريات كأس الرابطة إراحة حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وياسر إبراهيم وجميع اللاعبين الكبار من أجل منح فرصة للشباب للظهور والمشاركة مع الفريق الأحمر.

وكان الأهلي قد افتتح بطولة كأس الرابطة، بالتعادل السلبي أمام الجونة، قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق أمام الإسماعيلي، في الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة، كما تعادل أمام المقاولون بهدف لمثله في مباراة الجمعة الماضية.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة سموحة، يوم الـ27 يناير الجاري، على ستاد الإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

When 18 Senior players are unavailable,to play the League Cup,we ended up using the whole inexperienced Reserve Team.What a surprise that this team is yet to lose in 3 games against full line up Premier League teams. Full praise and credit to the brave young guys.🤲🏿🦅💪🏿 pic.twitter.com/apsUPWOma3