نادر عباسي عن حفل المتحف الكبير: أسعد وأجمل الأوقات

عبر المايسترو نادر عباسي، عن سعادته بقيادة أولى الحفلات بالمتحف الكبير، والتي أقيمت مساء الجمعة الماضية، داخل بهو المتحف، والذى يترقب العالم افتتاحه قريبا، حيث وصفه بـ«أسعد وأجمل الأوقات»، كما حرص على الإشادة بالسوبرانو فاطمة سعيد وأدائها، وشكر كل المشاركين معه بالحفل.

وكتب نادر عباسي عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «من أسعد وأجمل الأوقات.. في أول حفل بالمتحف الكبير الجديد مع المغنية المبهرة في كل شيء، حضور، ثقافة، تواضع، كاريزما طاغية من عند ربنا ومش مفتعلة، وذكاء وخبرة التنوع في الأداء الفني لكل مقطوعة غنائية من أوبرات عالمية وميوزيكل ونابوليتانز لأغاني مصرية وعربية متنوعة، أبهرت الحشد الهائل من جمهور ملتزم واعي بكل مقطوعة قُدمت، فاطمة سعيد كل مصر فخورة بيكي».

وتابع: «وأشكر أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني العزيز على قلبي جدا على الجهد والتفاني في العمل وبالطاقة الإيجابية والحرفية في العزف، لمقطوعات مختلفة من عبد الوهاب افتتاحية الكرنك وكليوباترا ونيلسون وجونو بوتشيني وروسيني وتشابي وواندرو لويد وبرن إلى نجيب حنكش وكمال الطويل مصر هي أمي، التي أبهرت جميع الحاضرين إلى هاني شنودة ومحمد سعد باشا من المؤلفين المجتهدين للموسيقى المعاصرة حاليا».

وأضاف: «وشكرا للشركة المنظمة والأستاذ أحمد عبيد على التنظيم الرائع وإدارة المتحف الكبير للاستقبال والدعم المشرف.. شكرا الأستاذ أمجد مصطفى على المتابعة والتشجيع المحترم».

وتضمن برنامج الحفل عددا من الأعمال المصرية والعالمية، هي افتتاحية الكرنك وكليوباترا لعبدالوهاب، وعايزة أعيش من روميو وجولييت للمؤلف جونو، وأنت محاوط بالثلج من أوبرا توراندوت، وبرليوز من أوبرا ادخر للمؤلف بوتشينى، وصوت من فترة قصيرة من حلاق إشبيلية للمؤلف روسينى، ولا تنسانى للمؤلف كورتيس، ورقصة إسبانيا من كارمن للمؤلف الفرنسى بيزيه، والعنكبوت الشرس، للمؤلف الأسبانى جيماز، وأغنية أسبانى بنت زبدية للمؤلف تشابيل، ورقصة من علاء الدين للمؤلف الدنماركى نيلسون، وأعطنى الناى وغنى، لنجيب حنكش، وبحلم معاك لهانى شنودة، ورقصة مصرية لمحمد سعد باشا، ورد قلبى لفؤاد الظاهرى، ومصر هى أمى لكمال الطويل، ويا زهرة فى خيالى لفريد الأطرش، وتفاعل الجمهور الذى ملأ المسرح عن آخره، ويقدر بنحو 2000 مشاهد مع الأعمال، وتنوع الجمهور بين مصريين وعرب وأجانب، والمعروف أن تذاكر الحفل بيعت بالكامل بمجرد فتح موقع الحجز للجمهور، حتى أن جمهورا عريضا لم يستطع حضور المناسبة، ولذلك لا بد من مراعاة ذلك مستقبلا باختيار مكان يتسع لعدد أكبر.

وكان من أبرز الحضور بالحفل؛ الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، والمهندس إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وآخرين.