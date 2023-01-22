وزير الخارجية: 5 مليارات دولار حجم التبادل التجاري مع إيطاليا والرقم مؤهل للزيادة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن المباحثات مع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، تطرقت بشكل موسع لأهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الأحد، أن «حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 5 مليارات دولار»، مؤكدًا أن «الرقم مؤهل للزيادة».

وأوضح أن «طبيعة الاقتصاد الإيطالي واعتماده على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، يتواكب مع القدرات المصرية».

واستطرد: «هناك مجالات عديدة كالنقل والصناعة والطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة، تشير لمزيد من فرص التعاون وتحقيق المصلحة المشتركة للجانبين».

وأكد أن «العلاقات مع إيطاليا عميقة»، معقبًا: «هناك فهم مشترك لكل منا، وثقافة مشتركة تجمعنا بحكم التاريخ الطويل، واتفقنا على العمل في إطار تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص، من خلال المنتدى المنعقد في القاهرة للشركات الإيطالية؛ لاستكشاف فرص الاستثمار».

وأعرب عن أمله في تفعيل مجلس الأعمال المصري الإيطالي، قائلًا إن الأمر من شأنه زيادة رقعة التعاون والتبادل بين الجانبين، والاستفادة من توسع مصر في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وذكر أن «وجود مصر في دائرة منتدى غاز شرق المتوسط، يؤهلها لأن تكون شريكًا لإيطاليا، من أجل موافاتها وغيرها من الدول الأوروبية باحتياجاتها من الطاقة، خلال الوقت الراهن».

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، بقصر الاتحادية.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، «إن مصر تعتز بعلاقاتها التاريخية الممتدة والمتميزة مع إيطاليا على المستوى الحكومي والشعبي».

وأكد أن مصر تتطلع لتطوير العلاقات مع إيطاليا والعمل معها في إطار الشراكة الراسخة التي تجمع البلدين من أجل تطوير العلاقات الثنائية بينهما، ونقلها إلى آفاق أرحب من التعاون المثمر في جميع المجالات، وعلى نحو يتسق مع تاريخ البلدين العريق وحضارتهما العظيمة، ومكانتهما المحورية في المتوسط، ولما فيه خير للشعبين الصديقين.

وأضاف أن اللقاء تناول عددا من الملفات الاستراتيجية الهامة، فيما يتعلق بالتعاون الثنائي بين البلدين، فضلاً عن التباحث وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.