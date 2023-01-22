 بولندا تعلن اعتزامها توريد دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا حتى بدون موافقة ألمانيا - بوابة الشروق
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بولندا تعلن اعتزامها توريد دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا حتى بدون موافقة ألمانيا

دبابات ليوبارد
دبابات ليوبارد
د أ ب
نشر في: الأحد 22 يناير 2023 - 8:38 م | آخر تحديث: الأحد 22 يناير 2023 - 8:38 م

أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش موارفيتسكي، اعتزامه توريد دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا حتى بدون موافقة ألمانيا إذا لزم الأمر.

وقال مورافيتسكي لوكالة الأنباء البولندية (بي ايه بي) مساء اليوم الأحد: لن نقف موقف المتفرج على أوكرانيا وهي تنزف، أوكرانيا وأوروبا ستكسبان هذه الحرب بألمانيا أو بدونها.

وأضاف أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق عاجل مع ألمانيا، فإن بولندا ستشكل "ائتلافا أصغر" مع دول أخرى، مشيرا إلى أن هذه الدول ستبدأ عندئذ في توريد بعض من دبابات ليوبارد التي لديها بدون موافقة ألمانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن مورافيتسكي نشر موقفا مشابها على تويتر باللغة الإنجليزية.

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