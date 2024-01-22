وزيرة خارجية ألمانيا تقوم بجولة بشرق إفريقيا تشمل جيبوتي وكينيا وجنوب السودان

تعتزم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اعتبارا من بعد غد الأربعاء، القيام بجولة في شرق أفريقيا تشمل كلا من جيبوتي وكينيا وجنوب السودان وذلك على خلفية الاشتباكات المستمرة التي يشهدها السودان.

وذكرت متحدثة باسم الخارجية الألمانية في برلين اليوم الاثنين، أن محادثات بيربوك خلال هذه الجولة ستتركز على كيفية تنسيق مبادرات الوساطة الدولية بشكل أفضل وزيادة الضغط على أطراف النزاع في السودان.

وأكدت المتحدثة أن كل الدول الثلاث التي ستزورها بيربوك تلعب دورا بارزا في الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال في السودان.

وأضافت المتحدثة أن بيربوك ستبحث في جيبوتي أمن الممرات البحرية في البحر الأحمر. ويجري نقاش في الاتحاد الأوروبي منذ أسابيع حول إمكانية تنفيذ عملية لضمان أمان الملاحة في البحر الأحمر. ووفقا لهذه الخطط، سيتم إرسال سفن حربية أوروبية لحماية الناقلات.

وأفادت مصادر حكومية ألمانية بأن ألمانيا تعتزم المشاركة في هذه المهمة بفرقاطة "هيسن" شريطة الحصول على تفويض من البرلمان بهذا الخصوص.

وستلتقي بيربوك في كينيا مع ممثلين عن المجتمع المدني السوداني وستزور مركز تدريب تموله ألمانيا.

وستزور بيربوك في جنوب السودان مخيما تابعا للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان (يونميس).

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، تتألف قوات يونميس من نحو 20 ألف جندي من 73 دولة، وتعمل هذه القوات على ضمان حماية المدنيين، ولاسيما اللاجئين العائدين.

يذكر أن هناك 14 جنديا ألمانيا يشاركون حاليا في المهمة الأممية في جنوب السودان التي تعد أحدث دولة في القارة السمراء بعد أن انفصلت عن السودان في التاسع من 9 يوليو 2011 وذلك بعد حرب أهلية طويلة.

ويدور في السودان صراع دموي منذ منتصف أبريل 2023 بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق وقائد ميليشيات الدعم السريع محمد حمدان دقلو(حميدتي)، وكشفت بيانات للأمم المتحدة أن الصراع أسفر عن نزوح أكثر من سبعة ملايين شخص منذ بداية هذا الصراع.