مدير مكتبة الإسكندرية: الصراع الذي يشهده العالم يجعلنا نلتفت إلى أهمية إنتاج الغذاء

نظمت مكتبة الإسكندرية، الأحد، من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، ندوة بعنوان "مصر وتونس على عرش الإنتاج العالمي للزيتون"، وذلك بالتعاون مع السفارة التونسية بالقاهرة، والمجلس المصري للزيتون، وجامعة الدول العربية، والمركز القومي للبحوث الزراعية، ومركز بحوث الصحراء، وجمعية منتجي الزيتون بمطروح.

وشارك في اللقاء الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، ومحمد بن يوسف، سفير تونس بالقاهرة، والدكتور عادل خيرت؛ رئيس المجلس المصري للزيتون وعضو اللجنة الاستشارية للمجلس الدولي، الدكتور إسماعيل عبد الجليل؛ مدير مركز بحوث الصحراء الأسبق، وأدار اللقاء أحمد السرساوي؛ الكاتب الصحفي ومدير تحرير جريدة أخبار اليوم.

وقال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الصراع الذي يشهده العالم، يجعلنا نلتفت إلى أهمية الاهتمام بإنتاج الغذاء في المنطقة العربية.

وأوضح زايد، أن الزيتون كشجرة تحمل دلالات ثقافية ورمزية في حوض البحر المتوسط كما تحمل رمزية للسلام.

وبدوره، قال محمد بن يوسف، سفير تونس في القاهرة، إن الزيتون شجرة مباركة وتستمد قيمتها من القرآن الكريم، كما تحظى بالتوقير في تراثنا التونسي، لما لها من مكانة اجتماعية واقتصادية.

وأضاف أن الزيتون يقدم فرصة جيدة لتحسين العوائد المادية والاقتصادية، بعد أن فهم الجميع القيمة الغذائية لزيت الزيتون.

وأوضح أن الزيتون يشكل أكثر من 40% من صادرات تونس من الحاصلات الزراعية، لافتا إلى أن الزيتون يشكل نحو 45% من حجم الأراضي الزراعية في تونس بإجمالي 107 ملايين شجرة.

وتابع السفير التونسي بالقاهرة: «يعمل في مجال زراعة الزيتون في تونس نحو 70% من العاملين بالمجال الزراعي».

وأشار إلى أن تونس تحتل المركز الثاني على مستوى العالم في مجال تصدير الزيتون بعد دول الإتحاد الأوروبي، لافتا إلى أنهم تبنوا سياسة محكمة لتعظيم دور زراعة الزيتون وتحسين جودته على مدار العشر سنوات الماضية.

وأبدى السفير التونسي استعداد بلاده للتعاون مع مصر في مجال تبادل الخبرات الخاصة بزراعة الزيتون.

من جانبه قال الدكتور عادل خيرت، رئيس المجلس المصري للزيتون، إن شجرة الزيتون الرابط بين جميع دول حوض البحر المتوسط فكل الدول المتشاطئة على البحر يزرعون الزيتون.

وتحدث خيرت عن الفوائد الصحية لزيت الزيتون والتي تتخطى 200 مادة فعالة، لافتا إلى أن الزيتون يساهم في رفع المناعة، فضلا عن الوقاية من مرض أل زهايمر.

كما تطرق إلى تاريخ زراعة شجرة الزيتون وتنافس العالم عن الكشف عن تواجد أشجار زيتون تتخطى أعمارها 5 آلاف سنة.

وقال خيرت، إن مصر منذ عام 2015 بدأت مشروع قومي لزراعة 100 مليون شجرة زيتون، لافتاً إلى أن الرئيس السيسي دعم هذا الأمر وبدأ بالفعل المشروع.