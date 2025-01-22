ماكرون: على أوروبا حماية سيادتها مع عودة ترامب

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إنه على الأوروبيين، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، حماية سيادتهم أكثر من أي وقت مضى مع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وأدلى ماكرون بتصريحات في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز في باريس، مضيفاً أن "من المهم دعم قطاعات السيارات والصلب والكيماويات وغيرها"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وتابع: "بعد تنصيب إدارة جديدة في الولايات المتحدة، أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن يؤدي الأوروبيون وبلدانا (فرنسا وألمانيا) دورهم في تعزيز أوروبا الموحدة القوية ذات السيادة".

كان المستشار الألماني أولاف شولتز، قال، الأربعاء، إن رئاسة ترامب للولايات المتحدة ستشكل تحدياً لأوروبا، لكن يتعين أن تبقى القارة قوية في عالم متقلب.

وأضاف شولتز للصحفيين في باريس: "يتعين أن تكون أوروبا قوية وقادرة على التكيف في عالم في حالة حركة، إذا أردنا تعبيراً متحفظاً".



