محافظ أسوان يلتقي وفد اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان

ألتقى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان بوفد اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس وأمين اللجنة، وسعيد عبدالحافظ عضو المجلس، وفريق العمل من باحثي المجلس، وذلك بحضور اللواء محمد عبدالجليل السكرتير العام المساعد.

وأثناء اللقاء أشاد إسماعيل كمال بالجهود المتميزة التي يقوم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب لرفع الوعي بحقوق الإنسان، وضمان تمتع المواطنين بحقوقهم كاملة دون أي تمييز، وهو ما تم رصده من خلال الزيارات والمتابعة الميدانية لفريق عمل المجلس لبعض المراكز والقرى التابعة لمحافظة أسوان للوقوف من أرض الواقع على ما تم تنفيذه من مشاريع تنموية ومدى التطوير الشامل في البنية الأساسية والخدمات الإجتماعية.

وأكد المحافظ الحرص لتقديم جميع الخدمات للمواطن دون أي استثناءات ووفقاً للإمكانيات المتاحة والقوانين والضوابط المنظمة، وهو ما تم ويتم تنفيذه من خلال الاستماع المباشر للمطالب والاحتياجات والشكاوى الجماهيرية أثناء لقاء المواطنين الأسبوعي، وفي الجولات الميدانية المتتالية لكل القرى والمدن، وأيضاً بالحوارات المجتمعية أثناء اللقاء بممثلي الأهالي لمختلف أطياف وفئات المجتمع، فضلاً عن استضافة المحافظة للوافدين من الدول الصديقة؛ ليساهم كل ذلك في تحسين مستوى المعيشية وتوفير حياة كريمة للمواطن على الوجه الأكمل.

فيما استعرض أعضاء الوفد متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والجهود المبذولة بمحافظة أسوان لتعزيز الحقوق الاقتصاية للفئات الأولى بالرعاية، والاطلاع على جهود المحافظة في التمكين الاقتصادي للشباب، وتعزيز فرصة الحقوق الإجتماعية والثقافية مثل الحق في العمل والصحة والتعليم والسكن الملائم في ظل توجهات الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لكل المصريين بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية، وتنفيذاً للدستور المصري والتشريعات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.