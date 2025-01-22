المستشار الألماني: رئاسة ترامب للولايات المتحدة تمثل تحديا لأوروبا

قال المستشار الألماني أولاف شولتز، الأربعاء، إن رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة الأمريكية ستشكل تحدياً لأوروبا، لكن يتعين أن تبقى القارة قوية في عالم متقلب.

وأضاف شولتز للصحفيين في باريس حيث سافر إلى هناك للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "يتعين أن تكون أوروبا قوية وقادرة على التكيف في عالم في حالة حركة، إذا أردنا تعبيراً متحفظاً"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وتابع المستشار الألماني: من الواضح بالفعل أن الرئيس ترامب سيشكل تحدياً، وهذا واضح بالفعل.

كانت مسؤولة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس قد أكّدت في وقت سابق اليوم الأربعاء أن على التكتل الاستجابة لدعوات ترامب زيادة الإنفاق على الدفاع، في ما حذرت من التهديدات الروسية.

وقالت كالاس إن "الرئيس ترامب محق في قوله إننا لا ننفق بما فيه الكفاية. حان وقت الاستثمار".

وتابعت أن على الولايات المتحدة أن تبقى "الحليف الأقوى" لأوروبا.