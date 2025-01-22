مصطفى بكري: مصر أمام مرحلة جديدة تستوجب اليقظة

قال الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، إن الدولة أمام مرحلة جديدة تستوجب اليقظة، لأن التحديات تواجه مصر من كل الاتجاهات الاستراتيجية؛ الغرب والجنوب والشمال الشرقي.

وأضاف على هامش الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة، صباح الأربعاء، أن «الشرطة المصرية تلعب دورًا مهمًا عبر كل تاريخها لتحقيق الأمن والاستقرار في مصر».

وأشاد بالتقدم العلمي والتكنولوجي الذي شهدته الشرطة مؤخرًا، قائلًا إنه لمس هذا التطور في اكتشاف ومتابعة الجريمة، خلال زيارة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وأكمل: «في العيد الـ73 نربط ما بين الماضي والحاضر، ودور الشرطة في دحر الاحتلال والوقوف إلى جانب الشعب في الإسماعيلية، ودورها الآن في مواجهة التحديات من الداخل، خاصة الإرهاب».

ونوه أن «الشرطة لعبت دورًا مهمًا في مكافحة الإرهاب وقدمت عددًا كبيرًا من الشهداء»، مؤكدًا أنها «كانت دائمًا عند مستوى المسئولية والحدث، ودائمًا يحكمها القانون وأمن واستقرار مصر».

وفي سياق متصل، أشار إلى أن مصر شهدت منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021 تغيرات مهمة على الصعيد الداخلي، ليس فقط فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان والعفو الرئاسي والإفراج عن المحبوسين.

واستطرد: «زرت أغلب دور الإصلاح، كلها نماذج غير عادية ومتقدمة للغاية، وسيكتب التاريخ للرئيس السيسي أنه فتح صفحة جديدة في هذا الإطار، وسيكتب التاريخ لوزارة الداخلية واللواء محمود توفيق، النقلة النوعية في أداء الشرطة المصرية بكل المجالات».

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة للاحتفال بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة.

وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر الأكاديمية اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

وفور وصوله، تم استعراض حرس الشرف، وعزف السلام الوطني، ثم وضع الرئيس السيسي إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، قبل أن يتم عزف سلام الشهيد.