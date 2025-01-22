صلاح: ليفربول يضم مواهب رائعة وقادرون على الفوز بالألقاب

أوضح محمد صلاح، نجم وهداف ليفربول الإنجليزي، الفارق بين النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا، ونسخة 2019 التي فاز بها الريدز على حساب توتنهام.

صلاح سجل هدفًا في شباك ليل، ووصل للهدف رقم 51 في دوري الأبطال، في فوز الفريق 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري.

وقال محمد صلاح في تصريحات نقلتها شبكة «ليفربول إيكو»: «هناك اختلاف كبير بين البطولتين، مدرب مختلف، لاعبون مختلفون، لدينا 4 أو 5 أو 6 لاعبين فقط من فريق 2019».

وأضاف: «ومع ذلك، لدينا حاليًا إمكانيات جيدة لقيادة الفريق نحو البطولات، ليفربول يضم مواهب رائعة، يتدربون بشكل مميز للغاية، بجانب مدرب لديه أفكار جيدة».

وأتم: «سنحاول المضي قدمًا، وبعدها سنرى ما سيحدث».

وبفوزه في مباراة الأمس، تأهل ليفربول رسميًا، إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بعد تصدره جدول ترتيب البطولة، محققًا العلامة الكاملة من أول 7 مباريات.