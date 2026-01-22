إضراب فلسطيني في إسرائيل رفضا لتفشي الجريمة وتقاعس الشرطة



• المحال التجارية والمدارس أغلقت أبوابها في المدن والبلدات الفلسطينية داخل "الخط الأخضر"..

يعم إضراب شامل، الخميس، المدن والبلدات الفلسطينية داخل إسرائيل؛ احتجاجا على تفشي الجريمة وتقاعس الشرطة عن مكافحتها، ما أودى بحياة مئات الفلسطينيين.

وينُفذ الإضراب ليوم واحد، استجابة لدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، واللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، بحسب مرسل الأناضول.

وأغلقت المحال التجارية والمدارس والمؤسسات أبوابها في المدن والبلدات الفلسطينية داخل "الخط الأخضر" (الأراضي المحتلة عام 1948).

والأربعاء دعا رئيس لجنة المتابعة العربية جمال زحالقة في بيان الفلسطينيين إلى "الالتزام بالإضراب، والوصول إلى (مدينة) سخنين للمشاركة في المظاهرة الكبرى (..) انتصارًا لحقّنا بالحياة".

وفي 21 يناير الجاري، احتج مئات الفلسطينيين أمام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقدس على تقاعس الحكومة عن مكافحة تفشي الجريمة في المجتمع الفلسطيني.

وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية آنذاك، وصل العنف في المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل إلى مستوى غير مسبوق، فمنذ بداية عام 2026 قُتل 16 فلسطينيا، بينهم 12 بالرصاص.

أما خلال العام 2025 فقُتل 252 فلسطينيا، بارتفاع بنحو 10 بالمئة مقارنةً بالعام 2024، الذي شهد 230 قتيلا، وفقا القناة 12 العبرية في حينه.

وتبلغ نسبة الفلسطينيين داخل إسرائيل (يحملون هويات إسرائيلية) نحو 21 بالمئة من تعداد السكان البالغ أكثر من 10 ملايين نسمة، ويقولون إن الحكومة تمارس ضدهم كل أنواع التمييز والتهميش.

ومرارا وجّه النواب والسياسيون الفلسطينيون في إسرائيل انتقادات للشرطة بالتقاعس وعدم الجدية في مواجهة تفشي الجريمة والسلاح في الوسط الفلسطيني، ما أدى إلى مقتل المئات.

وبشكل عام يقول الفلسطينيون إن تل أبيب تشن حربا شاملة على الشعب الفلسطيني، سواء داخل إسرائيل أو في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 71 أف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.

ومنذ بدء هذه الإبادة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1107 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفا، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا.

وأُقيمت إسرائيل في عام 1948 على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرّت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.