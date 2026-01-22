 رسالة وداع من كايو سيزار للهلال السعودي بعد انتقاله إلى كورنثيانز - بوابة الشروق
الخميس 22 يناير 2026
رسالة وداع من كايو سيزار للهلال السعودي بعد انتقاله إلى كورنثيانز

الشروق
نشر في: الخميس 22 يناير 2026 - 11:15 م | آخر تحديث: الخميس 22 يناير 2026 - 11:16 م

أعلن الجناح البرازيلي الشاب، كايو سيزار، لاعب الهلال السعودي، عن رحيله بشكل رسمي، خلال موسم الانتقالات الشتوية الجارية، في يناير 2026.

وقال كايو سيزار في تصريحات عبر صحيفة "اليوم" بعد فوز الهلال على الفيحاء: "سأذهب إلى كورنثيانز البرازيلي وأستعد للسفر والرحيل عن الرياض".

وأضاف: "لم أحصل على الفرصة الكافية للمشاركة مع الهلال، الجميع يعرف رغبتي الحالية سواءً عائلتي او الجهاز الفني والإدارة".

وواصل: "أنا مستمر في الدفاع عن شعار نادي الهلال حتى آخر يوم لي، احترم أنه فتح لي الأبواب وعاملني بشكل جيد منذ أول يوم".

وتابع: ممتن للوقت الذي قضيته هنا ولكنني لست سعيدًا، لم أجد هنا الفرصة التي أرغبها وأتمناها هنا، أريد اللعب والمشاركة دومًا".

 


