 بلينكن: واشنطن ستواصل إجراءاتها الحازمة ضد مرتكبي العنف بحق شعب ميانمار - بوابة الشروق
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بلينكن: واشنطن ستواصل إجراءاتها الحازمة ضد مرتكبي العنف بحق شعب ميانمار

أ ش أ
نشر في: الإثنين 22 فبراير 2021 - 8:53 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 فبراير 2021 - 8:53 ص

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ "إجراءات حازمة" ضد أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف بحق شعب ميانمار، الذي يطالب باستعادة حكومته المنتخبة ديمقراطيا.
وكتب بلينكن في تغريده على حسابه بموقع /تويتر/ للتواصل الاجتماعي: "نحن نقف مع شعب ميانمار".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس صرح أمس بأن الولايات المتحدة "قلقة للغاية" إزاء التقارير التي تفيد بإطلاق قوات الأمن في ميانمار النار على المتظاهرين.
وأضاف في بيان نشرته الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بإطلاق قوات الأمن البورمية النار على المتظاهرين، فضلا عن استمرار الاعتقالات والتضييق على المتظاهرين وغيرهم نحن نقف مع شعب بورما".
ويطالب المتظاهرون بإعادة الحكومة المنتخبة والإفراج عن سو تشي وآخرين وإلغاء دستور 2008 الذي تم وضعه تحت إشراف عسكري، ويمنح الجيش دورا حاسما في السياسة.
/بسم/م م ب/م ش ا

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