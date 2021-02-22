 الأهلي يتبادل درع النادي مع سيمبا التنزاني - بوابة الشروق
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الأهلي يتبادل درع النادي مع سيمبا التنزاني

عمرو فهمي
نشر في: الإثنين 22 فبراير 2021 - 8:07 م | آخر تحديث: الإثنين 22 فبراير 2021 - 8:07 م

حرص محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في تنزانيا، على تبادل درع وشعار النادي مع باربرا جونزاليس، المدير التنفيذي لنادي سيمبا التنزاني، وذلك في إطار العلاقات الطيبة بين الناديين.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، اليوم، استعداداته لمواجهة سيمبا التنزاني، بخوض المران الأخير على ملعب مكابا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الثالثة عصر غدٍ الثلاثاء على استاد مكابا بدار السلام بتنزانيا، في إطار منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


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