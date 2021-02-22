قال الفنان هاني شاكر، إن «تجربته مع الفنانة كارول سماحة بتقديم عملين منفصلين بطريقة الفيديو كليب تجمع القصة بينهما من خلال ترابط الأحداث، فكرة غريبة وجديدة ومجنونة لم تطبق سابقًا في الوطن العربي وأوروبا».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء أمس الأحد، أن الطرفين يقدمان كل أغنية في سياق درامي يحمل الطابع القصصي، مؤكدًا أنه وافق على الفكرة بدون تردد بعد عرضها عليه من المخرجة بتول عرفة.

وأعرب عن سعادته بتقديم العمل الغنائي والتمثيل رغم التعب في التصوير الذي استمر ليومين متواصلين في الفترة ما بعد الظهر وحتى فجر اليوم التالي، معلقًا: «لم أتخيل أن الأغنية ستخرج بهذا الجمال، وفتحت نفسي لحاجة كبيرة بإذن الله يبقى في مسلسل حلو».

من جانبها، أشارت الفنانة كارول سماحة، إلى أنها تفاجأت بإحساس «شاكر» وتلقائيته وعفويته في التمثيل، معقبة: «النتيجة كانت أكثر من رائعة وأشكر صناع العمل الشاعر أحمد مرزوق والمخرجة الاستثنائية بتول عرفة».

ولفتت إلى أن تقديم العمل الدرامي وإظهار قدراتها التمثيلية أكثر ما جذبها نحو الفكرة، مشيدة بتعاونها مع شاكر: «أسطورة الأغنية الرومانسية، وكانت هناك كيميا وجو رائع واحترافية ومحبة رغم التعب والسهر كنا نستمتع بالعمل».

وفي تعاون هو الأول بين الفنان الكبير هاني شاكر والفنانة كارول سماحة أصدرت «لايف ستايلز ستوديوز» عملين منفصلين بطريقة الفيديو كليب الأول خاص بالمطربة كارول سماحة والثاني للفنان هاني شاكر، بحيث تجمع القصة بين العملين من خلال ترابط الأحداث.

الكليبين من إخراج بتول عرفة التي رسمت هذه الفكرة، بحيث يحل هاني شاكر ضيفًا على فيديو كليب كارول سماحة، ونفس الأمر يتكرر مع «سماحة» التي تحل ضيفة على فيديو كليب شاكر.

فيديو كليب كارول سماحة يحمل اسم «شكرًا» من كلمات أحمد مرزوق، وألحان يوسف دميركول، وتوزيع وميكس دياب مكاري، في حين يحمل فيديو كليب هاني شاكر اسم «بقالي كتير» من كلمات إيهاب عبدالعظيم، وألحان سامر أبوطالب، وتوزيع عمر إسماعيل.