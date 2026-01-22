ورشة عمل حول مستقبل الحرب في السودان وتداعيتها الإقليمية

عقد مركز إيجيبشن إنتربرايز للسياسات والدراسات الاستراتيجية، ورشة عمل تخصصية تحت عنوان "مستقبل الحرب في السودان وتداعياتها الإقليمية"، وذلك استجابة للتحولات الجيوسياسية المتسارعة في منطقة القرن الإفريقي، وفي إطار برنامج دراسات السودان والقرن الإفريقي، ومجموعة عمل الدراسات الإفريقية.

‏وجاء انعقاد الورشة بالتزامن مع تجاوز الأزمة السودانية حاجز الألف يوم، وقد استهدفت الورشة تفكيك الديناميكيات المعقدة للحرب عبر منصة حوارية جمعت بين الخبرات الأكاديمية والدبلوماسية المصرية والسودانية.

وشارك في الجلسة الأولى، السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، والدكتورة أماني الطويل مستشار مركز الأهرام، واللواء دكتور أحمد النحاس رئيس الهيئة الاستشارية بالمركز، والدكتور رمضان قرني خبير الشئون الأفريقية والمشرف العام على مجموعة عمل الدراسات الأفريقية بالمركز

وقدم السفير صلاح حليمة الرؤية المصرية للأزمة السودانية، فيما قدمت الدكتورة أماني الطويل الديناميات الذاتية للصراع ومواقف القوى السياسية، كما استعرض اللواء دكتور أحمد النحاس التداعيات الأمنية لتمدد الصراع في السودان، فيما قدم الدكتور رمضان قرني السيناريوهات المستقبلية للأزمة السودانية.

فيما استعرضت الجلسة الثانية، الرؤية السودانية تجاه الحرب في السودان، وشارك بها الدكتور علي يوسف وزير خارجية السودان الأسبق، والدكتور نبيل أديب القيادي البارز في الكتلة الديمقراطية، والمهندس صديق الصادق المهدي الأمين العام بتحالف صمود، والأستاذ المحبوب عبد السلام الكاتب والباحث السوداني.

وقدم الرؤية السودانية للحرب في السودان الدكتور علي يوسف وزير الخارجية الأسبق، فيما استعرض صديق الصادق المهدي الأمين العام لتحالف "صمود" رؤية التحالف لإنهاء الحرب، وكذلك قدم الدكتور نبيل أديب رؤية تحالف الكتلة الديمقراطية لتحقيق السلام، بينما قدم الأستاذ المحبوب عبد السلام قراءة نقدية لمسار الحرب والسيناريوهات الداخلية المستقبلية للصراع.

وأدارت الجلستين الأولى والثانية، الكاتبة الصحفية سمر إبراهيم مسئول برنامج دراسات السودان والقرن الأفريقي بالمركز.

فيما جاءت الجلسة الختامية والتي أدارها الدكتور رمضان قرني، بعنوان قراءة مشتركة للحرب في السودان تحدث فيها الدكتور حسن علي البحيري مدير برنامج الدراسات الأفريقية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، والأستاذ عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية.