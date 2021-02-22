تجديد حبس 3 سيدات لممارسة أعمال منافية للآداب

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، حبس 3 سيدات لاتهامهن بإدارة شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل شقة بمنطقة القاهرة الجديدة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارًا بقيام "ن.م "، ر.ع "،"خ.ا"، بإدارة شقة للأعمال المنافية للآداب بنطاق منطقة القاهرة الجديدة، مقابل 2000 جنيه فى الليلة الواحدة، واستدراج راغبى المتعة عن طريق عدد من الصفحات الوهمية على فيسبوك وإحدى التطبيقات الإلكترونية.

عقب التأكد من صحة المعلومات وتقنين الإجراءات القانونية تم ضبطهن، وبتطوير مناقشتهن اعترفوا بما ورد فى التحريات، وأنهم يمارسون نشاطهم الآثم مع زبائنهم داخل الشقة "محل الواقعة"، وأن بعض الزبائن يرفضون الحضور إلى وكرهن خشية أن يكون تم رصده من قبل مباحث الآداب، ويقومون هم بتوفير المكان فى بعض الأوقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة والتى أصدرت قرارها السابق.