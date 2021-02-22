بريطانيا تحظر تحليق طائرات بوينج 777 في مجالها الجوي بعد حادث دنفر

حظرت بريطانيا بشكل مؤقت، اليوم الاثنين، تحليق الطائرات طراز بوينج 777 في سمائها، وذلك بعد تعطل محرك إحدى الطائرات في الولايات المتحدة وتساقط أجزاء منه فوق منطقة سكنية يوم السبت الماضي.

وقال وزير النقل البريطانى جرانت شابس فى بيان له اليوم الاثنين، إن طائرات بوينج طراز بى 777 التى تستخدم محركات "برات أند ويتنى 4000-112" ستمنع من دخول المجال الجوى البريطانى في المستقبل المنظور .

وأعقب تعليقاته بيان صادر عن هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة، جاء فيه: "بعد حادث محرك "برات أند ويتني 4000-112" المركب على طائرة طراز بوينج 777، قمنا بتعليق استخدامه في المجال الجوي للمملكة المتحدة".

وأضاف البيان: "أنه لا يستخدم من قبل أي من شركات الطيران في المملكة المتحدة، بل إنه يستخدم من قبل شركات الطيران في الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية ، حيث أوقفت السلطات استخدامه أيضاً".

كما أمرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية شركة يونايتد إيرلاينز بزيادة عمليات التفتيش على الطائرة.

وقالت شركة بوينج أمس الأحد، إنها تؤيد القرار، وأوصت شركات الطيران بوقف جميع طائرات 777 التى تستخدم المحرك المذكور الذي تساقطت أجزاء منه بعد إقلاع الطائرة بوقت قصير فوق منطقة سكنية يوم السبت الماضي، في مدينة دنفر بولاية كولورادو الامريكية.