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نائب وزير التعليم يتابع تدريبات المعلمين بكفر الشيخ

نيفين أشرف
نشر في: الإثنين 22 فبراير 2021 - 12:30 م | آخر تحديث: الإثنين 22 فبراير 2021 - 12:30 م
يتفقد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، اليوم تدريبات المعلمين بمحافظة كفر الشيخ.

ويتفقد إحدى المدارس الحكومية الرسمية لمعاينتها وتحويلها إلى مدرسة دولية حكومية رسمية على غرار 13 مدرسة دولية موجودة فى مختلف المحافظات تتبع وزارة التربية والتعليم، تقدم تعليما متميزا بمناهج دولية بأسعار مخفضة تناسب الطبقات التى تحتاج إلى تعليم دولى لأبنائها بمبالغ مناسبة.

وقال حجازي، في تصريحات صحفية، إن المدارس الدولية الحكومية منافس قوى للتعليم الدولى الخاص وهي تجربة عظيمة وفريدة من نوعها ترغب الوزارة والجهات المسئولة فى التوسع فيها لنجاحها وتحقيقها طفرة كبيرة فى التعليم الحكومى.

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