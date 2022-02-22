مستشار الأمن القومي الأمريكي: روسيا تخطط لغزو بالغ العنف لأوكرانيا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا تخطط لغزو بالغ العنف لأوكرانيا، مضيفا أن "موسكو سوف تسعى لسحق الشعب الأوكراني".

وتابع سوليفان، في تصريحات لشبكة "إن بي سي" الأمريكية: "نعتقد أن أي عملية عسكرية من هذا الحجم والشدة ستتسبب في إزهاق أرواح أوكرانيين وروس من المدنيين والعسكريين على السواء".

وأوضح سوليفان أن "الإدارة الأمريكية لديها بعض المعلومات الاستخباراتية التي تفيد بأنه سيكون هناك شكل من القسوة الشديدة، لأنها ببساطة ليست حربا تقليدية بين جيشين، وإنما ستكون هناك حرب تشنها روسيا على الشعب الأوكراني لسحقه وإيذائه".