أكد يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي أن إدارة النادي قدمت كل ما تملك من أجل خروج النادي من كبوته موضحا أن النادي لم يبخل بأي خطوة والباقي هو توفيق من الله، موجها الشكر لإدارة بيراميدز.

وعن رحيل خوان براون بعد فترة قصيرة، فسر الكومي، في تصريحاته التلفزيونية، مساء أمس: "المدربين الفرز الثاني بيكتبوا سير ذاتية اسطورية، وكان معروض علينا الألماني شيفر بعد رحيل خوان براون، وعرض نفسه على النادي، وقبل تخفيض راتبه وكان مكسب للنادي، لكن كل أعضاء مجلس الإدارة فضلوا المدرب المحلي".

وأضاف: "نتمنى أن يطور اللاعبين مستواهم، والتدريبات في اليومين الأخيرين أثبتت وجود روح جديدة للفريق، وهذه الفترة هي مرحلة الالتفاف، وحسني عبدربه أبدى اهتمامه وتشجيعه لوجوده مع جهاز الدراويش، وسيكون معنا في اللجنة الفنية لقطاع الكرة".

وواصل: "غير صحيح أن حمد إبراهيم رفض وجود حسني عبدربه أو العكس، المدير الفني صاحب قراراه وعبدربه مكانه في الإسماعيلي موجود لأنه من أساطير النادي وله خبرات نتمنى الاستفادة منها".

وأتم: "مشكلة الإسماعيلي هي غياب الدافع النفسي، وتدريب الدراويش فرصة عظيمة لحمد إبراهيم أن يثبت نجاحه في المرحلة القادمة، لأن الإسماعيلي في مكانة لا تليق به".