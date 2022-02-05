وزير الدفاع الأوكراني يحذّر جنود بلاده من محنة وخسائر مقبلة

حذر وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، جنود بلاده من «محنة» و«خسائر» مقبلة، وذلك على ضوء اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.

وقال وزير الدفاع الأوكراني إن الكرملين يريد «إحياء الاتحاد السوفياتي»، وذلك حسبما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، صباح الثلاثاء.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعا مجلس الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.

وأعلنت الولايات المتّحدة، أمس الاثنين، أنها ستفرض عقوبات على موسكو الثلاثاء، بعدما كانت حذرة في ردّها الأول على الأمر الذي أصدره الروسي فلاديمير بوتين بنشر قوات روسية في المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا.

وصرح متحدث باسم البيت الابيض لوكالة فرانس برس الإثنين: «نخطط لإعلان عقوبات جديدة ضد روسيا غدا ردا على قرارات موسكو واجراءاتها أمس. ونحن ننسق مع حلفائنا وشركائنا بشأن هذا الإعلان».

وجاء ذلك بعدما كان الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض عقوبات محدودة على المنطقتين الانفصاليتين في دونباس في شرق أوكرانيا، اللتين كان قد اعترف باستقلالهما بوتين الاثنين.