إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي

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أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب أتوبيس أعلى الطريق الصحراوى الشرقى، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث انقلاب أتوبيس بالقرب من البوابة الأولى بالطريق الصحراوى الشرقى ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه أثناء سير أتوبيس اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن انقلابه وإصابة 4 أشخاص، نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع حطام الحادث من نهر الطريق وإعادة حركة السير إلى طبيعتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.