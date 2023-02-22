الرئيس العراقي: بغداد وطهران بإمكانهما تعزيز أمن واستقرار المنطقة

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أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، أن العراق وإيران بلدان جاران تربطهما علاقات تاريخية وأواصر مشتركة، وبإمكانهما أن يسهما في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعا الرئيس العراقي، خلال استقباله اليوم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إلى "تشجيع الركون للحوار والتهدئة لحل الإشكاليات في القضايا الإقليمية والدولية لأن ترسيخ الأمن يتطلب تعاون جميع دول المنطقة".

كما شدد على ضرورة التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم مصالح الشعبين العراقي والإيراني وسائر شعوب المنطقة والتواصل وتبادل وجهات النظر والأفكار بين مسؤولي البلدين لمواجهة تحديات الإرهاب والتطرف.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، موقف بلاده الداعم لجهود العراق في ترسيخ أمنه واستقراره، ورغبتها في تعزيز المشتركات بين البلدين وإدامة أواصر العلاقة التاريخية بين الشعبين الجارين وبما يخدم التعاون والتنسيق المشترك.