السجيني: صرف تعويضات المتضررين من إنشاء المشروعات القومية خلال 6 أشهر

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تشكيل لجنة فرعية لمراجعة ملف صرف تعويضات المواطنين المتضررين من تطبيق الحكومة قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، والذي ينص على الاستحواذ على المنشآت والأراضي؛ بغرض إقامة المشروعات القومية والمحاور الجديدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «سي بي سي» مساء الثلاثاء، أن تشكيل اللجنة؛ جاء بناء على طلبات الإحاطة المقدمة من نواب المجلس، بشأن شكاوى التأخر في صرف التعويضات للمتضررين، وذلك خلال اجتماع ضم المحافظين وممثلي الوزارات المعنية والقيادات التنفيذية.

وأشار إلى إجراء لجنة الإدارة المحلية عدد من التعديلات على قانون نزع الملكية، في سبيل توفير أكبر قدرا من المنفعة للمواطن، مؤكدا أن الدستور المصري يحرص على صيانة وحصانة الملكيات الخاصة للأفراد.

وأوضح أن التعويضات نوعان الأول هو تعويض المواطن «القاطن» غير المالك، مشيرا إلى أن تعويضه يتم خلال مدة تتراوح من 48 ساعة إلى أسبوع كحد أقصى، والنوع الآخر هو تعويض المالك والقاطن على الأرض والمباني.

وأكد أن الحكومة انتهت من تعويض القاطنين من غير الملاك، موضحا أن العازمة تكمن في تعويض المالك بسبب أسباب فنية تتعلق بثبوت الملكية، موضحا أنه التوافق خلال اجتماع الثلاثاء على ضرورة الانتهاء من صرف التعويضات قبل 6 أشهر.

وأشار إلى صرف «جهاز تعمير القاهرة» مئة مليون جنيه فقط، من إجمالي ميزانية «مليار جنيه» تم تخصيصها لتعويضات المتضررين عن أحد المشروعات القومية في القاهرة، موضحا أن سبب التأخر يكمن في مشكلات ثبوت الملكية.

وأوضح أن تحديد قيمة الملكية؛ يتحدد وفقا سعر السوق الحالي + 20 %، وذلك وفقا لنصوص القانون، لافتا إلى توجيه الرئيس السيسي بصرف تعويضات تحت مسمى «التعويض الاجتماعي» لحالات البناء على أراضي حرم طريق ليس ملكية خاصة.

