جنوب إفريقيا تصل إلى مستوى غير مسبوق من انقطاعات التيار الكهربائي

وصلت جنوب إفريقيا إلى مستوى غير مسبوق من انقطاعات التيار الكهربائي، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء.

وقال سيكوناتي مانتشانتشا، المتحدث باسم شركة الكهرباء الحكومية في جنوب إفريقيا "إسكوم"، في تغريدة له على موقع "تويتر" أمس الثلاثاء، إن الشركة قطعت التغذية بمقدار 7045 ميجاوات عن شبكة الكهرباء، وهي ممارسة تعرف باسم تخفيف الأحمال الكهربائية.

وأكد مانتشانتشا، أن "إسكوم" انتقلت إلى ما يسمى بالمرحلة السابعة.

وكان آخر إعلان من المرفق، يفيد بأنه سيتم تنفيذ المرحلة السادسة من خلال قطع التغذية بمقدار 6000 ميجاوات عن الشبكة القومية لنقل الكهرباء، بسبب نقص الإمدادات عن الطلب.

وكانت إسكوم، قد توقعت في وقت سابق من الأسبوع الجاري بدء تراجع حدة انقطاعات الكهرباء في البلاد اعتبارا من مساء اليوم الأربعاء.

وقال أندريه دي رويتر، الرئيس التنفيذي للشركة المتعثرة ماليا، إنها تتوقع العودة إلى المرحلة الثالثة من تخفيف الأحمال مطلع الأسبوع المقبل، حيث حصلت الشركة على مبالغ مالية من الخزانة العامة لشراء وقود الديزل المطلوب لتشغيل مولدات كهرباء الطوارئ.