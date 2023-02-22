شوط أول سلبي بين مصر ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا للشباب

حسم التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة مصر ضد نيجيريا، بالمباراة التي تقام حاليًا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما والتي تقام على أرض مصر.

ولم يشهد الشوط الأول خطورة كبرى على مرمى نيجيريا، حيث حاول الفراعنة التسجيل ولكن دفاعات النسور تمكنت في صد هجمات الفراعنة.

وكان منتخب مصر للشباب قد تعادل في مباراة الجولة الأولى مع موزمبيق بدون أهداف وهي نفس النتيجة التي انتهت عليها مباراة نيجيريا والسنغال في نفس المجموعة.

تشكيل منتخب مصر للشباب حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

في الدفاع: أحمد رضا - عبد الرحمن جودة - عمر فايد. خط الوسط: كريم الدبيس - خالد عوض - ماجد هاني - محمد حمدي. الهجوم: أحمد إيشو – بلال مظهر - رأفت خليل.

وجاء تشكيل نيجيريا كالتالي: حراسة المرمى: أنياجبوسو الدفاع: سولومون أجبالاكا - دانيال بامي - بنجامين فريدريك - أوجوستيني نجوكو.

وسط الملعب: محمد أمينو - أونوشي أوجبيلو - سامسون لاوال الهجوم: إبراهيم محمد - أيوبا أبو بكر - ريلوانو ساركي