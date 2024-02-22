السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة على خط القاهرة - منوف

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل قطار 533 كخدمة جديدة بعربات تحيا مصر ما بين (القاهرة / منوف)، في إطار التطوير المستمر التي تقوم به الهيئة، والعمل على توفير سبل الراحة للركاب والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.



وقالت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أنه اعتبارا من يوم السبت القادم سيتم تشغيل القطار ليقوم من القاهرة الساعة 4:10 صباحا ويصل منوف الساعة 6:25 صباحا طبقاً للجدول المرفق.



وأضافت الهيئة أنه اعتبارا من يوم غدا الجمعة امتداد مسير قطار 556 ركاب (طنطا / منوف) لمحطة القاهرة حيث يقوم من طنطا الساعة 6:30 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:55 مساءاً طبقا للجدول المرفق، ذاكرا أنه سيتم تعديل جدول مسير قطار 534 طبقا للجدول المرفق.