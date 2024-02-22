وزير الخارجية يحذر من خطورة تهجير الفلسطينيين: ينبئ بمزيد من التوتر إقليميا ودوليا

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر مستمرة في الدعوة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم» الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، عبر شاشة «ten»، مساء الخميس، أن مصر مستعدة دائمًا لتناول كل الجوانب المرتبطة بهذه الأزمة، بما يحقق المصلحة، وفي مقدمتها مصلحة الشعب الفلسطيني وإعفائه من الأضرار التي لحقت به.



وأشار إلى رفض مصر بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين من أراضيهم منعًا لتصفية القضية الفلسطينية ونقل الشعب الفلسطيني من أرضه وتوطينه في دول أخرى، بينها مصر.



وأوضح أن هناك إدراكًا حول خطورة هذا الأمر، ينبئ بمزيد من التوتر على المستوى الإقليمي والدولي، ومن ثم من الضروري تجنبه.



يُشار إلى رفض مصر، منذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة، تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وذلك منعًا لتصفية قضيتهم وكذلك منعًا من أن يكون ذلك على حساب الأمن القومي المصري.