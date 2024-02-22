تفاصيل زيارة الرئيس التركي السابق للأقصر قبل لقاء أمين الجامعة العربية

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شهدت الأقصر زيارة الرئيس التركي السابق عبد الله جول وزوجته إلى مدينة الأقصر على متن طائرة خاصة، حيث استقبلهم مطار الأقصر الدولي.

واستمتع الرئيس التركي السابق وزوجته ومرافقوهم بوجبة الإفطار في فندق وينتر بالاس الشهير، الذي يطل على نهر النيل، واستكشفوا ممراته وغرفه الأثرية.

وتوجه جول وزوجته ومرافقوهم إلى الجانب الغربي من مدينة الأقصر، حيث زاروا مواقع أثرية مثل وادي الملوك والدير البحري ووادي الملكات ومعبد هابو، ومقبرة نفرتاري الشهيرة.

وعاد جول وزوجته ومرافقوهم إلى الجانب الشرقي من مدينة الأقصر، حيث زاروا معابد الكرنك الضخمة، وشاهدوا الأعمدة الضخمة والبحيرة القديسة والممرات الأخرى في المعبد.

وسار الرئيس التركي السابق على الأقدام على كورنيش الأقصر من فندق الونتربالاس إلى متحف التحنيط، بينما ذهبت زوجته إلى أحد محلات الألباستر في منطقة الكرنك واشترت بعض الهدايا التذكارية.

وغادر الرئيس التركي وزوجته والوفد المرافق لهم مطار الأقصر الدولي على متن طائرتهم الخاصة في الساعة السادسة مساءً، متوجهين إلى مطار القاهرة.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس التركي السابق، اليوم الخميس، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك على هامش زيارته مصر للمشاركة في منتدي العالمي الثالث لثقافة السلام العادل.

وتأتي الزيارة بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة، ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوقيعهما اتفاقية لإعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.