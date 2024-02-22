قيادي في حماس: نتمسك بشرطين في مفاوضات وقف إطلاق النار ونتوقع انفراجة مستقبلا

قال القيادي بحركة حماس موسى أبو مرزوق، إن الحركة تتمسك بشرطين خلال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، متوقعًا أن تكون هناك انفراجة بشأن المفاوضات في المستقبل.

وأضاف في تصريحات لفضائية «الغد»، صباح الخميس: «وقف الإبادة والعودة إلى الشمال شرطان نتمسك بهما خلال المفاوضات».

وتوقع أن تكون «هناك انفراجة في المستقبل بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار»، مؤكدًا «رفض الحركة التنازل عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني».

وأشار إلى تأييد الحركة لإدارة «حكومة كفاءات فلسطينية» قطاع غزة، مثمنًا الموقف المصري «القوي» برفض التهجير القسري واجتياح مدينة رفح الفلسطينية.

وتتسابق إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع الزمن في محاولة من أجل التوصل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس» قبل شهر رمضان المقبل.

ويعتقد كبار المسئولين الأمريكيين أن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من غزة هو السبيل المعقول الوحيد لتحقيق أول وقف لإطلاق النار منذ الهدنة التي استمرت 7 أيام في أواخر نوفمبر الماضي، وربما نهاية الحرب في نهاية المطاف.

ويخيم على المناقشات بشأن صفقة المحتجزين تهديد إسرائيل بشن هجوم على رفح في جنوب غزة، حيث فر نحو 1.5 مليون نازح من غزة.

وحذر المسئولون الأمريكيون إسرائيل بوضوح من التوغل جنوبا دون ضمان سلامة هؤلاء المدنيين- وهي مهمة تبدو مستحيلة.