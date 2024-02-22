عضو المجلس الثوري لحركة فتح: ما يحدث في محكمة العدل الدولية مُفرح لكل داعمي القضية الفلسطينية

قال الدكتور أسامة القواسمي، عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المجلس الثوري لحركة «فتح»، إن ما يحدث في محكمة العدل الدولية ووقوف إسرائيل في قفص الاتهام، حتى لو لم تحضر، هو مشهد «مهم ومُفرح لكل داعمي القضية».

وأضاف «القواسمي» خلال مكالمة هاتفية لفضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، أن جنوب أفريقيا اتهمت إسرائيل بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، معقبًا: «على مدار 5 أيام طُلب من العدل الدولية بقرار من الأمم المتحدة، صُدر في ديسمبر 2023 ، أن توضح المحكمة ماهية إسرائيل».

وأشار إلى أن «إسرائيل لا تعتبر نفسها دولة محتلة»، منوهًا أن «الولايات المتحدة تعتبر الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مُتنازع عليها، فضلًا عن أن الأحزاب الديمقراطية والجمهورية محوا أي كلمة لها علاقة بالاحتلال في قاموسهم».

ولفت إلى أنه «من غير المتوقع من أمريكا وإسرائيل أن يعترفوا أنهم قوة احتلال، مضيفًا: «لذلك هناك أهمية للقرار تخص الناحية الأخلاقية، وهو أن دول العالم ستستمع جيدا لما يجري في المحكمة، وستأخذ بعين الاعتبار، ضرورة التعامل مع إسرائيل على أنها قوة احتلال، وكثير من الدول يجب أن تُصوت لصالح لأي قرار يمكن أن نذهب به لمجلس الأمن للطلب من إسرائيل الانصياع للقانون الدولي».