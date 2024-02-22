التوأم يؤديان مناسك العمرة

نشر الحساب الرسمي لحسام حسن على منصات السوشيال ميديا صورة تجمعه بشقيقه إبراهيم حسن وهما يؤديان مناسك العمرة.

المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني حسام حسن وتوأمه إبراهيم كان قد حرصا خلال الأيام الماضية على حضور عدد من المباريات في بطولة الدوري العام للأسبوع الـ13 للوقوف على اللاعبين الذين سيتم استدعائهم لمعسكر الفراعنة بشهر مارس المقبل.

وخطف حسام حسن قلوب الجماهير المصرية في الساعات الماضية بعد أن تعرض لوعكة صحية فجر الثلاثاء الماضي نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات بعد حضوره مباراة الإسماعيلي والزمالك في بطولة الدوري يوم الإثنين الماضي.

رفض حسام حسن التوصيات الطبية بأهمية حصوله على فترة من الراحة بعد خروجه من المستشفى حيث ظهر مباشرة في اليوم التالي متواجدا في المدرجات لمتابعة مباراة سيراميكا كليوباترا والجونة في الدوري.

ويستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن الدخول في معسكر مغلق يوم 13 مارس المقبل للمشاركة في بطولة الإمارات الودية الدولية رفقة تونس وكرواتيا ونيوزيلندا.