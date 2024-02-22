محافظ المنوفية يتابع فتح جميع منافذ ومعارض أهلا رمضان

- أبو ليمون يوجه بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة للمعارض

- المحافظ يؤكد استمرار ضخ كميات إضافية من السلع الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين



تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عبر البث المباشر لمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، فتح جميع منافذ ومعارض "أهلا رمضان" بأنحاء المحافظة؛ تزامناً مع حلول شهر رمضان أمام المواطنين لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة.

وأجرى محافظ المنوفية اتصالا مرئياً مع عدد من رؤساء الوحدات المحلية، اطمئن خلاله على انتظام سير العمل بالمعارض ومدى إقبال المواطنين وتوافر السلع بكميات كافية والتأكد من الأسعار المعلنة للسلع المعروضة، موجهاً بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة لمراعاة حجم الطلب أولا بأول على جميع السلع الغذائية، وخاصة "السكر - الأرز"، وإتاحتها بصفة مستمرة لتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل لجان يومية من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام للمرور ومتابعة جميع المعارض ليلاً ونهاراً للتأكد من التزام العارضين بالأسعار المخفضة والمعلنة بقوائم الأسعار بصورة واضحة بأجنحة المعارض وتوافر السلع الغذائية وجودتها لضمان عدم استغلال المواطنين وحمايتهم من جشع التجار.

ووجه المحافظ بالاستمرار في التوسع في إقامة منافذ ومعارض السلع الغذائية وخاصة بالقرى لضمان وصول الخدمات لجميع المواطنين وبنسب مخفضة لرفع العبء عن كاهل الأسر.

وخلال متابعته، أكد محافظ المنوفية أنه تم التنسيق مع مسئولي الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين بضخ كميات إضافية من السلع الأساسية لتلبية احتياجات السوق، مكلفاً التموين ورؤساء الوحدات المحلية بالتواصل والمتابعة اليومية للوقوف على الحالة العامة للمعارض ومدى توافر السلع الأساسية والاستراتيجية لسد احتياجات السوق، والتصدي لجميع الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم.

وتشهد معارض أهلاً رمضان إقبالا كثيفا من قبل المواطنين نظراً لجودة المنتجات وأسعارها المخفضة، حيث تضم "زيت - مكرونة - جبن - سكر - أرز - عدس - سمن - لحوم - دجاج - ياميش - تين - زبيب - تمور - جوز الهند - دقيق - ألبان - منظفات" وغيرها من المستلزمات الغذائية.