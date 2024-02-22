نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر إلى 7170

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الخميس، 18 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة، وطفلان، وأسرى سابقون.

ونوه في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، صباح الخميس، أن عمليات الاعتقال تركزت في بلدة بيت ريما/رام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: الخليل، ونابلس، وأريحا، والقدس.

وأشار إلى أن «قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين».

ولفت إلى ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، إلى نحو 7170، قائلًا إن «هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن».

وذكر أن «حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على شعب فلسطين، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر، والتي استهدفت الفئات كافة من الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى، وبشكل غير مسبوق».

وجدد التنويه أن «المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا».