محافظ شمال سيناء يستقبل قافلة الأزهر الشريف لصالح قطاع غزة

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، قافلة الأزهر الشريف لصالح قطاع غزة، في حضور اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ.

وثمن المحافظ الدور الكبير الذي يقوم به الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال عدد من القوافل الإغاثية التي تحتوي على المساعدات المتنوعة.

بدوره أكد الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر أن القافلة تأتي دعما لجهود الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ودعما للأشقاء الفلسطينيين الذين يتعرضون لظروف حياتيه صعبة بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم علي قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف رئيس الجامعة، أن القافلة تنظمها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة تحت شعار "غزة 3"، حيث سبقتها قافلتين خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، لافتا إلى أنها تحتوي على أكثر من 700 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والأغطية والخيام والمياه المعدنية والملابس والأحذية والدقيق محملة على أكثر من 25 شاحنة.