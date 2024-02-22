القومية للأنفاق: تقدم الأعمال بمحطة وادي النيل من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو

أكدت الهيئة القومية للأنفاق، تقدم الأعمال بمحطة وادي النيل، ضمن أعمال الجزء الثالث 3C من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق.

وقالت الهيئة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس، إن الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو يمتد بطول 7.1 كيلومتر من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة، وتشمل 5 محطات "3 محطات نفقية (التوفيقية – وادي النيل – جامعة الدول)، ومحطة علوية (جامعة القاهرة)، ومحطة سطحية (بولاق الدكرور)".

جدير بالذكر أن مسار المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو يمتد بطول 17.7 كيلومتر، وتشتمل على 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالا إلى منطقة إمبابة وصولا إلى الطريق الدائري، وفرعة جنوبا إلى المهندسين وبولاق الدكرور مارا بشارعي وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة.