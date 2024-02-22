فولكس فاجن: مصنعنا للبطاريات بإسبانيا قد يواجه صعوبات بسبب ضعف الطلب المحلي

من الممكن أن تتأثر الجهود التي تبذلها عملاق صناعة السيارات "فولكس فاجن"، لإنتاج البطاريات والسيارات الكهربائية في إسبانيا بسبب ضعف الطلب المحلي، بحسب ما ذكره كبير المسؤولين التنفيذيين في الشركة هناك.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، عن واين جريفيث، الذي يترأس وحدة "سيات" للسوق الشامل في إسبانيا، إن شركة صناعة السيارات الألمانية بدأت العمل على إنشاء مصنع للخلايا بقيمة 3 مليارات يورو "3.2 مليار دولار" بالقرب من فالنسيا، على الرغم من أن العملاء في إسبانيا لم يبدأوا بعد في استخدام السيارات الكهربائية بالكامل.

وقال جريفيث لـ"بلومبرج"، على هامش انعقاد فعالية صناعية في مدريد، إنه "بداية من العام المقبل، ستقوم نحو نصف شركتي بتصنيع السيارات الكهربائية"، مضيفا أنه "ليس هناك في إسبانيا سوق لذلك حتى هذه اللحظة - وهذا أمر يقلقني".

جدير بالذكر أن "فولكس فاجن" تستثمر أكثر من 7 مليارات يورو من أجل إنشاء سلسلة لتوريد البطاريات في إسبانيا وإنتاج سيارات كهربائية مدمجة لعلاماتها التجارية.