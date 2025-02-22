 شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى توضح حقيقة انفجار غلاية داخل محطة الشركة: حادث محدود والعمل مستمر - بوابة الشروق
السبت 22 فبراير 2025 2:12 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى توضح حقيقة انفجار غلاية داخل محطة الشركة: حادث محدود والعمل مستمر

علاء شبل
نشر في: السبت 22 فبراير 2025 - 1:52 م | آخر تحديث: السبت 22 فبراير 2025 - 1:52 م

أكدت شركة غزل المحلة، في بيان رسمي لها، أن ما حدث صباح اليوم هو حادث محدود ناتج عن انفجار غلاية داخل محطة الشركة، وأسفر عن إصابة 4 من العاملين، الذين يتلقون حاليًا الرعاية الطبية اللازمة، ونتمنى لهم الشفاء العاجل مع وتقديم كل سبل الدعم إليهم.

ونفت الشركة بشكل قاطع جميع الأخبار المغلوطة التي تشير إلى وقوع انفجار كبير أو خسائر واسعة، وتؤكد أن جميع المنشآت في حالة آمنة ومستقرة، وأن العمل مستمر بشكل طبيعي.

وناشدت الشركة جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة وعدم نشر أخبار غير صحيحة قد تثير الذعر بين العاملين وأسرهم، وتؤكد أن أي مستجدات سيتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية للشركة بكل شفافية.


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