حماس: عدم إفراج إسرائيل عن أسرى الدفعة السابعة خرق فاضح للاتفاق

قال المتحدث باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع إن عدم التزام إسرائيل بالإفراج عن أسرى الدفعة السابعة من عملية التبادل في الموعد المتفق عليه يمثل "خرقاً فاضحاً" للاتفاق.

وأضاف القانوع، في بيان صحافي، أنه "في الوقت الذي تجاوبت فيه حماس مع جهود الوسطاء لإنجاح عملية التبادل، يواصل نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) سلوك التسويف والمماطلة، ويؤخر الإفراج عن الأسرى"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

ودعا القانوع الوسطاء وضامني الاتفاق لممارسة "الضغط على الاحتلال لاحترام اتفاق وقف إطلاق وتنفيذ بنوده دون تسويف ومماطلة".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، بتأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم ضمن الدفعة السابعة لتبادل الأسرى والمحتجزين، وذلك حتى انتهاء مشاورات نتنياهو مع القيادات الأمنية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ومن المنتظر أن تفرج إسرائيل السبت، عن 602 أسير ومعتقل فلسطيني في إطار الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل مع حركة حماس.

وذكر مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس في بيان أنه: "سيتم الإفراج عن 50 أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد، و60 أسيراً من الأحكام العالية، و47 أسيراً من أسرى وفاء الأحرار المعاد اعتقالهم، و445 أسيراً من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر".

وسلّمت حركة "حماس"، السبت، 6 محتجزين إسرائيليين، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ضمن الدفعة السابعة والأخيرة من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.