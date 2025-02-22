«درة جروب» تحصل على 700 مليون جنيه خطابات ضمان لمشروع دجلة لاند مارك المرشدى

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حصلت الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير التابعة لمجموعة درة على خطابات ضمان بقيمة ٧٠٠ مليون جنيه من البنك الأهلى المصرى لصالح تنفيذ مشروع عقارى بمدينة نصر.

وبحسب مصادر تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق» فإن الشركة التابعة لمجموعة درة تتولى أعمال المقاولات لمشروع دجلة لاند مارك المملوك لشركة معمار المرشدى وخاطبت البنك الأهلى المصرى للحصول على خطابات ضمان ــ تمويل غير مباشر ــ تمثل ٢٠٪ من قيمة أعمال المقاولات المسندة إليها فى المشروع الذى يقام على ٦٣ ألف متر مربع بمدينة نصر.

وسبق أن حصلت «الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير» على عقد إسناد من معمار المرشدى بغرض تنفيذ أعمال إنشاءات على مساحة 19 فدانًا فى مشروع «زهرة الساحل الشمالى».

وتأسست مجموعة درة عام ١٩٤٣، وهى إحدى أكبر شركات القطاع الخاص فى مصر فى قطاع البناء والانشاءات، بينما تأسست «معمار المرشدى» عام 1983 وتمتلك محفظة مشروعات تضم 22 مشروعا تتوزع ما بين شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى، تستهدف فى أغلبها الإسكان الاقتصادى وإسكان الطبقة المتوسطة.

وانفردت «مال وأعمال ــ الشروق» قبل أسبوعين باستحواذ شركة معمار المرشدى على برج فودة المرهون من قبل بنك مصر مقابل مليارى جنيه منها ٧٥٠ مليون جنيه ديونا مستحقة للبنك الحكومى.

كانت شركة معمار المرشدى تعاقدت مع هيئة المجتمعات العمرانية المصرية على شراء 150 فدانا بمدينة 6 أكتوبر الجديدة غرب القاهرة مقابل 1,5 مليار جنيه.