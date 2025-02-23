إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالجيزة

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أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى سوزوكي أعلى الطريق الدائري بالقرب من ميدان لبنان بنطاق محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة سيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى سوزوكي، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما رفع رجال المرور حطام الحادث من نهر الطريق وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات