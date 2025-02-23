 إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالجيزة - بوابة الشروق
الأحد 23 فبراير 2025 12:38 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالجيزة

محمود عبد السلام
نشر في: السبت 22 فبراير 2025 - 11:58 م | آخر تحديث: السبت 22 فبراير 2025 - 11:58 م

أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى سوزوكي أعلى الطريق الدائري بالقرب من ميدان لبنان بنطاق محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة سيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى سوزوكي، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما رفع رجال المرور حطام الحادث من نهر الطريق وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك