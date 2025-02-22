تركيا: تحييد 5 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، تحييد 5 عناصر من تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه" شمالي العراق.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنه تم تحييد تلك العناصر بغارة جوية على مواقع التنظيم في منطقة "كارة" بشمال العراق، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

وتستخدم تركيا كلمة "تحييد" للإشارة إلى المسلحين الذي يتم قتلهم أو أسرهم أو إصابتهم من جانب القوات التركية.

وفي أبريل 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل حزب "بي كيه كيه " في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان،شمال العراق ، التي يشن منها الحزب هجمات على الداخل التركي.

ووفقا لبيانات تركية، تسبب الحزب في مقتل حوالي 40 ألف شخص (مدنيون وعسكريون) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.





