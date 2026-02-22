محافظ المنوفية يتابع منظومة العمل بمركزي أشمون والشهداء ويشدد على تحسين الخدمات

ناقش عمرو الغريب محافظ المنوفية، خلال اجتماع مسائي موسع، منظومة العمل بمركزي أشمون والشهداء، لمتابعة معدلات الأداء والوقوف على نسب إنجاز ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية، إلى جانب مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026، موجهاً بتكثيف لجان التفتيش لمتابعة مستوى النظافة العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه برؤساء الوحدات المحلية لمركزي ومدينة أشمون والشهداء ونوابهم، مساء اليوم، بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام، وخالد النمر السكرتير العام المساعد، والمهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب، والمهندس ناصر عجلان رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من مديري الإدارات المعنية بالديوان العام، في إطار سلسلة اجتماعات دورية لمتابعة منظومة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات.

واستعرض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء عرضاً تفصيلياً حول الهيكل التنظيمي وقوة العاملين، موضحاً أن المركز يضم 6 وحدات محلية قروية بإجمالي 27 قرية تابعة، إلى جانب استعراض اختصاصات النواب بما يضمن وضوح المسؤوليات وسرعة إنجاز الأعمال.

كما ناقش المحافظ، خلال الاجتماع موقف أملاك الدولة وآليات تقنين الأوضاع، ونسب إنجاز ملفات التصالح في مخالفات البناء، ورصد المتغيرات المكانية والتعامل الفوري معها، فضلاً عن تنفيذ قرارات الإزالة ضمن الموجة الـ28، ومنظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة.

وتناول الاجتماع مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز الشهداء، والتي تبلغ استثماراتها 50 مليون جنيه خلال العام المالي 2025 / 2026، لتنفيذ حزمة مشروعات تنموية وخدمية، تشمل رصف الطرق، وتحسين البيئة، وتدعيم شبكات الإنارة العامة بنطاق المركز والقرى التابعة، بما يسهم في دعم مشروعات البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات.

كما تم استعراض ملف الإيرادات وسبل تعظيم الموارد الذاتية ورفع معدلات التحصيل، وتحقيق الانضباط المالي لدعم خطط التنمية، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات والمعوقات ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وفي السياق ذاته، استعرض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون منظومة العمل بالمركز، مشيراً إلى أنه يضم 14 وحدة محلية و54 قرية و230 عزبة، بإجمالي قوة بشرية تبلغ 1266 موظفاً، بينهم 13 مهندساً و15 فنياً، إضافة إلى 608 من العمالة الثابتة والمؤقتة، كما تم عرض الموقف التنفيذي لملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية، ومشروعات الخطة الاستثمارية التي تبلغ اعتماداتها 111 مليون جنيه لتنفيذ 13 مشروعاً تنموياً وخدمياً في قطاعات الطرق والنقل وتحسين البيئة والإنارة العامة.

وشهد الاجتماع استعراض منظومة المخلفات الصلبة وآليات نقلها إلى المدفن الصحي، وجهود وحدات التدخل السريع، وموقف الحملة الميكانيكية وأعمال صيانة ورفع كفاءة المعدات لضمان الجاهزية الكاملة.

وأكد محافظ المنوفية أن الهدف الأساسي للأجهزة التنفيذية هو تحقيق صالح المواطنين وتقديم خدمات بجودة عالية وسرعة إنجاز ملموسة، مشدداً على أن أعمال المتابعة والتقييم تتم من خلال فرق عمل متكاملة لضمان دقة رصد الأداء ومعالجة أية معوقات فور حدوثها، بما يعزز الانضباط الوظيفي ويحفز العاملين على بذل أقصى جهد ممكن لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.