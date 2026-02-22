الوحدات المحلية في بني سويف تكثف حملات النظافة وتواجه التعديات بالمراكز والمدن

واصلت الوحدات المحلية جهودها في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة منظومة النظافة، والتصدي للتعديات والمخالفات بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

ففي إهناسيا، نفذت الوحدة المحلية حملات لرفع الإشغالات وتنظيم الشوارع، إلى جانب إزالة تعديات على أراضٍ زراعية، وأعمال صيانة للإنارة وتمهيد للطرق بالعزب والقرى التابعة، مع استمرار المتابعة اليومية لملفات التصالح والتقنين والتصدي للبناء المخالف.

وفي بني سويف، كثفت الوحدة المحلية حملات النظافة بعدد من الشوارع والمحاور الرئيسية والقرى التابعة، مع تنفيذ أعمال صيانة كشافات الإنارة وأعمدة الكهرباء، وردم وتسوية بعض المواقع، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري ورفع كفاءة البيئة العامة.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر حملاتها المكثفة للنظافة والتجميل، بالتوازي مع المرور على المخابز البلدية لمتابعة انتظام العمل والالتزام بالاشتراطات التموينية، إلى جانب تنفيذ أعمال تمهيد وتسوية بالشوارع والقرى، وإزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وفي الفشن، تم تنفيذ حملات نظافة موسعة ورفع التراكمات من الشوارع والمداخل الرئيسية، إلى جانب أعمال صيانة وتركيب كشافات الإنارة، وتنفيذ حملات إزالة للتعديات، فضلًا عن دعم منظومة الحماية المدنية بأعمال صيانة وتركيب حنفيات الحريق.

كما شهدت ببا تنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة والزراعة والري، ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة، بالتوازي مع حملات نظافة موسعة بالشوارع والقرى التابعة، وأعمال صيانة الإنارة وري الأشجار وتحسين مستوى الخدمات العامة.

وفي سمسطا، تابعت الوحدة المحلية تنفيذ حملات لرصد وإيقاف أعمال البناء المخالف داخل الحيز العمراني وعلى الأراضي الزراعية، مع استمرار أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات من المدينة والقرى، في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية وتحسين المظهر الحضاري.