إقلاع أول طائرة شحن روسية محملة بخبراء ومعدات طبية من موسكو إلى إيطاليا



أقلعت أول طائرة شحن عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الروسية من موسكو اليوم الأحد، وعلى متنها خبراء ومعدات إلى إيطاليا لتقديم المساعدة في مواجهة فيروس (كورونا) المستجد.



وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أول طائرة شحن تابعة لقوات الفضاء الروسية حلقت من مطار (تشكالوفسكي) بضواحي موسكو مع متخصصين ومعدات إلى إيطاليا للمساعدة في احتواء انتشار فيروس (كورونا).



وأضاف البيان أن طائرة من طراز (إيل 67) تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية حلقت من مطار (تشكالوفسكي) العسكري مع متخصصين عسكريين روس ومعدات إلى الجمهورية الإيطالية للمساعدة في مكافحة الفيروس.



وأوضح أن الطائرة الروسية ستهبط في القاعدة الجوية الإيطالية (Practicus de Mare) على بعد 30 كيلومترا جنوب غرب روما.



وكانت الدفاع الروسية قد ذكرت في وقت سابق من اليوم أنها سترسل سربا من طائرات النقل العسكري المجهزة بمعدات ومتخصصين في مجال الفيروسات إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة فيروس (كورونا) المستجد، موضحة أن حوالي 9 طائرات شحن عسكرية روسية من طراز (إيل 76) جاهزة للإقلاع من مطار تشكالوفسكي بضواحي العاصمة موسكو إلى إيطاليا.