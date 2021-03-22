 ضبط شخص لاتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبي في سوهاج - بوابة الشروق
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ضبط شخص لاتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبي في سوهاج

مصطفى عطية
نشر في: الإثنين 22 مارس 2021 - 3:33 م | آخر تحديث: الإثنين 22 مارس 2021 - 3:33 م

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخص لإتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبي في سوهاج.

ووردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، خول اتجار شخص مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج، غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذا من نطاق محافظة سوهاج مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال قيامه بالتعامل في النقد الأجنبي خارج المصارف المعتمدة وبحوزته (مبالغ مالية- عمله أجنبية).

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من حصيلة نشاطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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