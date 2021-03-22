مسؤول اللقاحات في أوروبا يؤكد عدم الحاجة إلى لقاح «سبوتنيك في» الروسي

أكد مسؤول اللقاحات في الاتحاد الأوروبي وصول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى الاتحاد وعدم الحاجة إلى لقاح "سبوتنيك في" الروسي.

وأكد تييري بريتون، المفوض الأوروبي المسؤول عن ضبط طرح اللقاحات ال في الاتحاد الأوروبي، أن الروس "يكافحون من أجل الحصول على اللقاح" وأن التحدي هو إنتاج اللقاحات وتوصيلها. وكان يتحدث في مقابلة مع التلفزيون الفرنسي بعدما قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن بلادها يمكن أن تستخدم "سبوتنيك في" إذا لزم الأمر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بريتون قوله إن أوروبا يمكن أن تزود روسيا بمصنع أو اثنين للمساعدة في إنتاج لقاح "سبوتنيك في". وتحول إلى الكاميرا لطمأنة المشاهدين قائلا "جرعات اللقاح قادمة". وقال المفوض الفرنسي إنه سيتم تسليم 100 مليون جرعة في أبريل، وبحلول 14 يوليو - يوم الباستيل الفرنسي- قد تصل القارة الأوروبية إلى المناعة الكاملة.

واستأنفت معظم الدول الأوروبية التطعيم بلقاح استرازينيكا يوم الجمعة بعد تعليق لتقييم الآثار الجانبية المحتملة، في انتكاسة كبيرة لحملة التطعيم التي تعتبر أساسية لمواجهة فيروس كورونا.